Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что закредитованности ипотечных заемщиков в России не наблюдается, сейчас на рынке "золотое время" для ипотеки, поскольку снижаются процентные ставки и инфляция.

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

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