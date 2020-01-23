Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГреф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка

Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации. Об этом банкир заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Герман Греф
Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов. Конечно, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменение. Изменение акционера - это изменение, для компании это изменение. Мы сейчас в процессе осознания и переговоров, но в целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно.
— Герман Греф, российский политикФинмаркет 04:17
с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
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