Экономика

Москва 24Москва 24Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России не отмечается закредитованность ипотечных заемщиков, на рынке "золотое время" для ипотеки.
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РБК10:08

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

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