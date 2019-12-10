Экономика
Москва 24Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России не отмечается закредитованность ипотечных заемщиков, на рынке "золотое время" для ипотеки.
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Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Общество
В Пионерах два года не могут заменить на улице четыре лампочки
Не только село Чехов интересовало жителей Холмского района на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, вопросы звучали и по Пионерам, правда, всего от одной жительницы.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Политика
Лавров пошутил, что в США всегда «санкции и импичмент»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что политическая жизнь в США всегда сопровождается "санкциями и импичментом".
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
В институте территориального развития "Урбаника" провели анализ 100 крупнейших российских городов, чтобы выявить те из них, в которых комфортно и одновременно не очень дорого жить, если место работы находится в том же городе.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Политика
Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия»
Участники «Нового величия» готовились к боевым действиям и терактам, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Хоккей
«Даллас» уволил главного тренера
Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Авто
Range Rover Velar получил лимитированную серию R-Dynamic Black
Компания Range Rover решила добавить еще больше стиля своему внедорожнику Velar.
Гаджеты
С января WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов
С наступлением нового года мессенджер перестанет работать на телефонах, оснащенных Windows Mobile, с февраля обновить программу не смогут владельцы Android 2.3.7 и iPhone iOS 8. Нововведение компания объяснила стремлением сосредоточить усилия на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей».
Наука
Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя
Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
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