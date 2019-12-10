Экономика

Москва 24Москва 24Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России не отмечается закредитованность ипотечных заемщиков, на рынке "золотое время" для ипотеки.
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Интерфакс09:10

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Известия10:17

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

РИА Новости07:13
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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