Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Старая модель управления не подходит для решения сегодняшних проблем, ключевая проблема сегодня - это отсутствие бизнес-модели экономического роста в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Греф заявил об отсутствии бизнес-модели экономического роста в России

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