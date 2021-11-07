Газета.RuГреф заявил об отсутствии риска пузыря в потребкредитованииХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГлава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии признаков образования пузыря в портфеле потребительских кредитов организации.Газета.RuВ интервью РИА Новости Греф отметил, что кредитная политика «Сбера» направлена на ответственное кредитование россиян.Экономика сегодняКаждая выдача финпродукта зависит в первую очередь от финансовой возможности клиента своевременно и в полной мере исполнять свои обязанности перед банком.Экономика сегодняВысказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАННародные новостиЭкономика сегодняLife.ruПодробнее о событииГерман Греф: «Сбер» не видит признаков пузыря в потребкредитованииНародные новости04:05Глава Сбербанка Греф не увидел признаков образования пузыря в потребительском кредитованииРИА Новости04:40Самое цитируемоеГреф рассказал о ситуации с потребительским кредитованием в РоссииСекрет фирмы06:00Греф заявил об отсутствии риска пузыря в потребкредитованииГазета.Ru05:27Греф не увидел рисков появления пузыря в потребкредитованииКомпания06:18Глава Сбербанка рассказал об отсутствии рисков появления пузыря в потребкредитованииЭкономика сегодня03:59Греф заявил об отсутствии признаков пузыря в потребкредитованииФАН03:44Греф оценил риск пузыря в российском потребкредитованииПРАЙМ03:08Показать ещёОценить47Поделиться