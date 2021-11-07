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Греф заявил об отсутствии риска пузыря в потребкредитовании

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии признаков образования пузыря в портфеле потребительских кредитов организации.
Газета.Ru
В интервью РИА Новости Греф отметил, что кредитная политика «Сбера» направлена на ответственное кредитование россиян.
Экономика сегодня
Каждая выдача финпродукта зависит в первую очередь от финансовой возможности клиента своевременно и в полной мере исполнять свои обязанности перед банком.
Экономика сегодня
Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин.
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Герман Греф: «Сбер» не видит признаков пузыря в потребкредитовании
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