Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф считает ключевой проблемой РФ отсутствие бизнес-плана роста экономики

ТАСС03:45

Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

РБК04:35

Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

РИА Новости04:55

России не хватает «бизнес-модели развития страны» — Греф

REGNUM03:29

Греф заявил об отсутствии бизнес-модели экономического роста в России

Rambler News Service03:47

Греф назвал ключевую проблему российской экономики со времен Александра Второго

Банки.ру03:40

Греф назвал ключевую проблему российской экономики

DP.RU04:58
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Политика

Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией

Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Технологии

Исследователи ИИ из России уступили конкурентам по числу публикаций

Российские компании — лидеры в области развития искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) — значительно уступают мировым конкурентам по количеству научных публикаций, посвященных этой технологии.
РБК 02:00
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Армия и оружие

Лавров заявил об окончании сирийской войны

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".
Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Врачи не стали удалять «руки-базуки»

Кирилл Терешин, который прославился благодаря "рукам-базукам", обратился за помощью в больницу, однако медики не решились взяться за удаление воспаленных мышц.
VSE42.RU 01:47
Шоу-бизнес

Собчак показала фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика

Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа

Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Экономика

Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году

В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8 процента. Поле этого его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Российская газета 05:11
Футбол

УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу за участие «Сьона» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за то, что она нарушила правила УЕФА, выдав "Сьону" лицензию для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 03:52
Финансы

Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды

В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Армия и оружие

США дислоцировали в Европе контейнерные РСЗО

Армия Соединенных Штатов объявила о том, что развернет в Европе комплексы РСЗО M270, или MLRS, а также несколько машин поддержки.
Военное обозрение 04:27
Экономика

Чубайс объяснил провалы российской экономики

По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.
Lenta.ru 04:40
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика

Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Гаджеты

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика

Сенцов ритуально сжег тюремную робу на камеру

РЕН ТВ вчера в 16:03
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 00:53
Политика

США передадут России похищенные в 90-е документы

США передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II, церемония с участием посла Джона Хантсмана состоится 18 сентября в резиденции главы дипмиссии, сообщили РИА Новости в посольстве США.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Американцы испытали робота-тральщика

N+1 вчера в 09:21
Единоборства

Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Шоу-бизнес

Седокова прокомментировала свой роман с баскетболистом

Из-за Анны Седоковой, которая закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой, разразился грандиозный скандал.
Подмосковье Сегодня 04:36
Спорт

Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы

Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США).
Lenta.ru вчера в 23:34
Кино

HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Наука

Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты

Ugpressa.ru 00:02
Экономика

Набиуллина высказалась против «дешевых денег»

Упреки зачастую касаются нежелания включить печатный станок, однако такие действия и появление излишне «дешевых денег» экономическому росту только помешают, добавила глава ЦБ.
REGNUM 04:11
Общество

В московском метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову

Тематический поезд "Великий русский артист Олег Табаков" запустили в метро Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена.
ТАСС 03:01
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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