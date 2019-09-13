Экономика
РИА НовостиГреф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста
Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Политика
Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией
Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Технологии
Исследователи ИИ из России уступили конкурентам по числу публикаций
Российские компании — лидеры в области развития искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) — значительно уступают мировым конкурентам по количеству научных публикаций, посвященных этой технологии.
РБК 02:00
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Армия и оружие
Лавров заявил об окончании сирийской войны
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".
Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Врачи не стали удалять «руки-базуки»
Кирилл Терешин, который прославился благодаря "рукам-базукам", обратился за помощью в больницу, однако медики не решились взяться за удаление воспаленных мышц.
VSE42.RU 01:47
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Экономика
Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году
В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8 процента. Поле этого его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Российская газета 05:11
Футбол
УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу за участие «Сьона» в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за то, что она нарушила правила УЕФА, выдав "Сьону" лицензию для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 03:52
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Армия и оружие
США дислоцировали в Европе контейнерные РСЗО
Армия Соединенных Штатов объявила о том, что развернет в Европе комплексы РСЗО M270, или MLRS, а также несколько машин поддержки.
Военное обозрение 04:27
Экономика
Чубайс объяснил провалы российской экономики
По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.
Lenta.ru 04:40
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика
Сенцов ритуально сжег тюремную робу на камеру
РЕН ТВ вчера в 16:03
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 00:53
Политика
США передадут России похищенные в 90-е документы
США передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II, церемония с участием посла Джона Хантсмана состоится 18 сентября в резиденции главы дипмиссии, сообщили РИА Новости в посольстве США.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Американцы испытали робота-тральщика
N+1 вчера в 09:21
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Шоу-бизнес
Седокова прокомментировала свой роман с баскетболистом
Из-за Анны Седоковой, которая закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой, разразился грандиозный скандал.
Подмосковье Сегодня 04:36
Спорт
Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы
Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США).
Lenta.ru вчера в 23:34
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Наука
Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты
Ugpressa.ru 00:02
Экономика
Набиуллина высказалась против «дешевых денег»
Упреки зачастую касаются нежелания включить печатный станок, однако такие действия и появление излишне «дешевых денег» экономическому росту только помешают, добавила глава ЦБ.
REGNUM 04:11
Общество
В московском метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову
Тематический поезд "Великий русский артист Олег Табаков" запустили в метро Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена.
ТАСС 03:01