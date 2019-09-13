Экономика
РИА НовостиГреф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста
Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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с чего всё началось
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.РБК04:35
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