с чего всё началось

Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так.

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1,1K

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Общество Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет). 928

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