Коронавирус
РБКГреф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
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Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так.
— Герман Греф, российский государственный деятельРБК 07:35
с чего всё началось
«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе», — признался Греф в интервью «Сбербанк.ТВ»Евразия Daily08:15
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Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Культура
СМИ: третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке
По данным портала Variety, третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке.
Игромания.ру 17:28
Общество
ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
Общество
Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом
Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
Российская газета 10:20
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс
Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 19 апреля в 11:22
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15
Экономика
Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС 20:20
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»
Snob.ru 10:11
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс вчера в 16:51
Здоровье
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com 17:04
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Общество
Доступность масок в российских аптеках оценили
Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.
Lenta.ru 18:40
Экономика
S&P ожидает отказа ВТБ от выплаты дивидендов за 2019 или 2020 год
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2019 год или 2020 год, однако банк может возобновить перераспределение прибыли с 2021 года.
ТАСС 13:01
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Авто
Авторынок России может упасть на 50%
В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
Автоновости дня вчера в 14:10
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Команда Virtus.pro победила в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2, обыграв OG со счётом 3:2. Коллектив Алексея Solo Березина стал обладателем денежного приза в размере 60 тысяч долларов.
Metaratings 19 апреля в 15:55
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию Позже Виктор рассказал, что проблемы с деньгами у них были, но им одолжили средства.
Вокруг ТВ 04:28
Общество
В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики
Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.
REGNUM 17:36