Коронавирус

РБКРБКГреф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать42
Герман Греф
Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так.
— Герман Греф, российский государственный деятельРБК 07:35
с чего всё началось
«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе», — признался Греф в интервью «Сбербанк.ТВ
»
Евразия Daily08:15

Подробнее о событии

Греф усомнился в «быстром отскоке» экономики России

News.ru08:42

«Мы слишком большая обезьяна» – Герман Греф о Российской Федерации

REGNUM09:17

Греф не ожидает «отскока» экономики в период кризиса из-за COVID-19

РЕН ТВ08:11

Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии

RT на русском07:56

Греф увязал продолжительность экономического кризиса с разработкой вакцины от COVID-19

Интерфакс07:38

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

РБК07:35

Греф не ожидает быстрого «отскока» экономики России

ТАСС08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
1,5K
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
1,1K
Культура

Первую запись Высоцкого и сценарий Тарковского выставят на аукцион

Газета.Ru 19:31
Культура

СМИ: третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке

По данным портала Variety, третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке.
Игромания.ру 17:28
Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
361
Общество

Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом

Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
Российская газета 10:20
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс

Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 19 апреля в 11:22
928
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
21
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15
2
Экономика

Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС 20:20
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,8K
Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

Snob.ru 10:11
310
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс вчера в 16:51
Здоровье

О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае

О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com 17:04
50
Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
1
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
8
Общество

Доступность масок в российских аптеках оценили

Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.
Lenta.ru 18:40
Экономика

S&P ожидает отказа ВТБ от выплаты дивидендов за 2019 или 2020 год

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2019 год или 2020 год, однако банк может возобновить перераспределение прибыли с 2021 года.
ТАСС 13:01
Космос

В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
4
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
393
Авто

Авторынок России может упасть на 50%

В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
Автоновости дня вчера в 14:10
135
Транспорт

В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без цифровых пропусков

РИА Новости 16:03
6
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
32
Экономика

Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку

Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Команда Virtus.pro победила в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2, обыграв OG со счётом 3:2. Коллектив Алексея Solo Березина стал обладателем денежного приза в размере 60 тысяч долларов.
Metaratings 19 апреля в 15:55
10
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
122
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию Позже Виктор рассказал, что проблемы с деньгами у них были, но им одолжили средства.
Вокруг ТВ 04:28
Общество

В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики

Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.
REGNUM 17:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное