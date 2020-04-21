Коронавирус
КомпанияГреф спрогнозировал затяжной кризис из-за коронавируса
Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также заявил, что некоторым банкам к концу года может потребоваться помощь властей.
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Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае Сбербанк сохранял свою прибыльность. И конечно же, нам не нужно в этом варианте помощи со стороны государства. Слава богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы.
— Герман Греф, российский государственный деятельИнтерфакс 07:38
с чего всё началось
«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе», — признался Греф в интервью «Сбербанк.ТВ»Евразия Daily08:15
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