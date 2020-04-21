с чего всё началось

Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае Сбербанк сохранял свою прибыльность. И конечно же, нам не нужно в этом варианте помощи со стороны государства. Слава богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы.

Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также заявил, что некоторым банкам к концу года может потребоваться помощь властей.

Происшествия Призывавшего к митингам во Владикавказе певца оштрафовали Призывавший к митингам во Владикавказе певец Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Музыка «Ночные Снайперы» сыграют два онлайн-концерта Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы" состоится 22 апреля 2020 года в программе "Вечерний Unplugged" Первого канала.

Происшествия Прохожие пытались линчевать виновника ДТП Очевидцы аварии, как свидетельствует видеозапись, опубликованная «Мэшем», забрались на автомобиль виновника ДТП и стали бить стекла руками и ногам, вероятно, в попытке проникнуть внутрь. 6

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5K

Религия Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 9

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире выругался матом Алексей Богодистов, мэр курортного города, вел прямой эфир в своем аккаунте Инстаграма, в рамках которого напрямую общался с гражданами и делился с ними самыми важными новостями.

Общество Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. 103

Футбол Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы» Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в "Барселону".

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1,3K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 370

Общество Королева Елизавета Вторая отмечает 94-й день рождения Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, и этот день традиционно отмечает праздник в кругу семьи.

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,8K

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. 15

Экономика Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. 364

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 7

Общество Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными. 102