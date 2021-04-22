Греф заявил о невозможности экосистем конкурировать с государством
Опасения, что крупные экосистемы превращаются в «квазигосударства» и могут влиять на политические, экономические и социальные процессы в стране, являются «очень раздутыми», это «хайп чистой воды», заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.В источнике
С чего всё началось
Герман Греф — РБК: «Государство легко расправится с любой экосистемой»
"Экосистемы являются доминирующим фактором развития экономик" — Несколько лет назад, объявляя о желании создать вокруг Сбербанка экосистему, вы ставили в пример в том числе крупных технологических гигантов из США.
РБК00:00