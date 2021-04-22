Опасения, что крупные экосистемы превращаются в «квазигосударства» и могут влиять на политические, экономические и социальные процессы в стране, являются «очень раздутыми», это «хайп чистой воды», заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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С чего всё началось Герман Греф — РБК: «Государство легко расправится с любой экосистемой» "Экосистемы являются доминирующим фактором развития экономик" — Несколько лет назад, объявляя о желании создать вокруг Сбербанка экосистему, вы ставили в пример в том числе крупных технологических гигантов из США. РБК 00:00