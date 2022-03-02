ИзвестияГреф заявил о сохранении надежности Сбербанка независимо от внешних условийГосподин Греф сказал, что приоритетом Сбербанка остается обеспечение «бесперебойной и скоординированной работы» всех систем и служб для защиты интересов клиентов.КоммерсантъСбербанк объявил сегодня об уходе с европейского рынка.ТАССВ сообщении указывалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.ТАСС24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияInfinicaРЕН ТВГазета.RuПодробнее о событииГерман Греф: Сбербанк останется надежным партнером для клиентов вне зависимости от обстоятельствПРАЙМ03:27Греф заявил, что запас прочности Сбера обеспечивает его надежность независимо от условийГазета.Ru03:31Греф заявил о сохранении надежности Сбербанка независимо от внешних условийИзвестия03:27Греф заявил о достаточном запасе прочности СбербанкаКоммерсантъ03:43В Сбербанке заявили о сохранении устойчивости в сложившихся условияхИА Красная Весна03:17Греф: запас прочности Сбера обеспечивает его надежность независимо от внешних условийТАСС03:12Греф: запас прочности Сбера обеспечивает его надежностьРЕН ТВ03:08Показать ещёОценить21Поделиться