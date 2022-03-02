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Греф заявил о сохранении надежности Сбербанка независимо от внешних условий

Господин Греф сказал, что приоритетом Сбербанка остается обеспечение «бесперебойной и скоординированной работы» всех систем и служб для защиты интересов клиентов.
Коммерсантъ
Сбербанк объявил сегодня об уходе с европейского рынка.
ТАСС
В сообщении указывалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.
ТАСС
24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Герман Греф: Сбербанк останется надежным партнером для клиентов вне зависимости от обстоятельств
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Греф заявил, что запас прочности Сбера обеспечивает его надежность независимо от условий
Газета.Ru03:31
Греф заявил о сохранении надежности Сбербанка независимо от внешних условий
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Греф заявил о достаточном запасе прочности Сбербанка
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В Сбербанке заявили о сохранении устойчивости в сложившихся условиях
ИА Красная Весна03:17
Греф: запас прочности Сбера обеспечивает его надежность независимо от внешних условий
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Греф: запас прочности Сбера обеспечивает его надежность
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