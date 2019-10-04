с чего всё началось

Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

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