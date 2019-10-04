Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
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Дональд Трамп
Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском вчера в 20:38
с чего всё началось
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter
 после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.
Известиявчера в 19:37

Подробнее о событии

Грета Тунберг исправила свой профиль в твиттере из-за Путина

Газета.Ru03:17

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новостивчера в 18:42

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

RT на русскомвчера в 20:38

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известиявчера в 19:37

Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина

РБКвчера в 19:35

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Московский Комсомолецвчера в 18:53

Юная экоактивистка Тунберг сменила описание профиля в Twitter после оценки Путина

URA.Ruвчера в 20:55
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Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Шоу-бизнес

Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем

Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru 02 октября в 07:59
Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Транспорт

Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту

По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.
Российская газета 05:27
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика

Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Общество

Арнольд Шварценеггер прогулялся по Санкт-Петербургу

Сегодня, 4 октября, Шварценеггер поделится секретами своего успеха на бизнес-форуме Synergy Global Forum, который пройдет на «Газпром Арене» 4-5 октября.
MOS.news 01:24
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве

Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru 02 октября в 12:33
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Порошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
Российская газета 06:16
Политика

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
Телеканал 360° 05:42
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Культура

На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер

Актуальные Новости 04:04
Футбол

В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

Евро-футбол.ру 04:37
Политика

Лукашенко дал Зеленскому обещание стать «самым верным» партнером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет «самым добрым и надежным сторонником» Киева и никогда не доставит ему проблем.
Московский Комсомолец 05:54
Здоровье

Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа

Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru вчера в 21:18
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Политика

Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
RT на русском 05:56
Общество

Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Экономика

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Авто

Составлен рейтинг самых распространенных иномарок в России

REGNUM 03:14
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена

Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Здоровье

В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»

Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Политика

Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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