с чего всё началось

Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

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