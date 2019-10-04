Политика
РИА НовостиГрета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
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Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском вчера в 20:38
с чего всё началось
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.Известиявчера в 19:37
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Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Культура
Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Политика
США введут новые торговые пошлины против ЕС
В ответ с 18 октября 2019 года будут введены торговые пошлины на европейские самолеты в размере 10%, а на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС — 25%.
Телеканал 360° 02 октября в 20:11
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург 02 октября в 09:13
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Говорит Москва 02:17
Авто
Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня вчера в 01:48
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью.
Ведомости 01:21
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Космос
Американцы создали GPS нового поколения
Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Происшествия
В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки
В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки.
КП - Екатеринбург 02:04
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия
Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Спорт
Шубенкову попалась бракованная колба во время допинг-теста на ЧМ
Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о сдаче допинг-теста после финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира-2019.
Pravda.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус 02 октября в 00:54
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30