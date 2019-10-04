Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
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Дональд Трамп
Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском вчера в 20:38
с чего всё началось
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter
 после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.
Известиявчера в 19:37

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Политолог оценил феномен активистки Тунберг

URA.Ru02:46

Грета Тунберг поменяла статус в твиттере из-за Путина

Газета.Ru00:35

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Московский Комсомолецвчера в 18:53

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известиявчера в 19:37

Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина

РБКвчера в 19:35

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

RT на русскомвчера в 20:38

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новостивчера в 18:42
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Культура

Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Политика

США введут новые торговые пошлины против ЕС

В ответ с 18 октября 2019 года будут введены торговые пошлины на европейские самолеты в размере 10%, а на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС — 25%.
Телеканал 360° 02 октября в 20:11
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира

Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург 02 октября в 09:13
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Происшествия

Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Гаджеты

Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса

Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Говорит Москва 02:17
Авто

Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию

Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня вчера в 01:48
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика

Райффайзенбанк закроет четверть отделений

Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью.
Ведомости 01:21
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Космос

Американцы создали GPS нового поколения

Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Происшествия

В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки

В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки.
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Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия

Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Спорт

Шубенкову попалась бракованная колба во время допинг-теста на ЧМ

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о сдаче допинг-теста после финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира-2019.
Pravda.Ru 02:19
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«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
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Армия и оружие

В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус 02 октября в 00:54
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

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Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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