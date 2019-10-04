Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
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с чего всё началось
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter
 после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.
Известиявчера в 19:37

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Мнение президента России произвело впечатление на Грету Тунберг

Вести.Ruвчера в 21:59

Юная экоактивистка Тунберг сменила описание профиля в Twitter после оценки Путина

URA.Ruвчера в 20:55

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

RT на русскомвчера в 20:38

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

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Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина

РБКвчера в 19:35

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Московский Комсомолецвчера в 18:53

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новостивчера в 18:42
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Политика

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