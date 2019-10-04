Политика

ИзвестияИзвестияГрета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.
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с чего всё началось
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла подпись в своем Twitter
 после выступления президента России Владимира Путина в ходе заседания Российской энергетической недели.
Известия19:37

Подробнее о событии

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter по мотивам выступления Путина

РИА Новости18:42

Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после выступления Путина

Life.ru19:56

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия19:37

Экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter из-за слов Путина

РБК19:35

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

RT на русском20:38

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Московский Комсомолец18:53

Что произошло за день: среда, 2 октября

Интерфаксвчера в 13:30
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Наука

Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени

Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости вчера в 03:34
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Интернет

В Google-картах появился режим инкогнито

На устройствах Android режим инкогнито в картах начнет работать в ближайшие недели, позже он также появится на iOS.
Афиша Daily вчера в 15:16
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Авто

В России насчитывается 10 миллионов кроссоверов и внедорожников

Согласно статистике, по состоянию на 1 июля текущего года, российские автопарки занимает 10,15 млн кроссоверов и внедорожников.
SpeedMe 03:05
Общество

Инаугурация нового мэра Южно-Сахалинска состоится в пятницу

Как стало известно ИА Sakh.com, завтра в 16:00 в Южно-Сахалинске состоится инаугурация нового мэра города.
Сахалин.Инфо 04:03
Происшествия

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Армия и оружие

Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике

Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 17:10
Спорт

IAAF пересмотрела результат забега с Шубенковым на ЧМ в Катаре

Sportbox.RU 19:39
Единоборства

Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Единоборства

Эдди Хирн: Бой с Деревянченко покажет, насколько свеж и силен Головкин

Allboxing.ru 03:46
Политика

Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина

Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Экономика сегодня 08:48
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Гаджеты

Samsung закроет производство смартфонов в Китае

В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости вчера в 19:19
Здоровье

В Приамурье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней

RuNews24.ru 18:09
Авто

Tesla установила новый рекорд продаж

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета 13:40
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
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Музыка

Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.
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Политика

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Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 19:05
Происшествия

В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка

Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
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Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил "Эспаньолу" в матче группового этапа Лиги Европы, а "Краснодар" - "Хетафе".
Газета.Ru 17:13
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Культура

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Общество

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Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
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Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 01 октября в 05:49
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Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
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Грета Тунберг
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Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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