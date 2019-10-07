Политика

RT на русскомRT на русскомГрета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера. Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».
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Дональд Трамп
Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 03 октября в 20:38

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Грета Тунберг стерла ответ на слова Путина о ней

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Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter

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Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина

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Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети

Газета.Ru07:29
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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