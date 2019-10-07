Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера. Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Здоровье В РПЦ русский народ назвали убийцей из-за абортов Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался о русском народе как о «народе-убийце», а также раскритиковал женщин, делающих аборты по медицинским показаниям.

Космос «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС» Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.

Кино Сборы российских фильмов упали на 20% В этом году ситуация складывается прямо противоположная, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»: отечественные фильмы за 9 месяцев собрали 9 млрд руб. и потеряли за год больше 20% кассы.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.