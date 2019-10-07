Политика
RT на русскомГрета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера. Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».
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Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 03 октября в 20:38
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
RT на русском 09:34
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Москва 24 08:14
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
Кремль не влияет на отвод сил в Донбассе — Песков
Республики Донбасса находятся под некоторым влиянием Москвы, однако Кремль не является стороной конфликта, от которой зависит отвод вооруженных формирований.
REGNUM 07:17
Авто
Opus представляет первый внедорожный трейлер с большой открытой кухней
Ребята из Opus встраивали 400-ваттные солнечные элементы от электромобиля Nissan Leaf в крыши своих трейлеров и надо сказать, что благодаря этому, аккумуляторная батарея этих прицепов могла работать без подзарядки в течение семи дней.
CarsWeek.ru вчера в 12:11
Происшествия
При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина
Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
RT на русском 07:20
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Армия и оружие
США проведут в Европе крупнейшие за 25 лет учения
В начале 2020 года года США проведут в Европе крупнейшие за 25 учения, сообщает ежедневная газета Министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США.
Rambler News Service 10:13
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол
Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома
Нева Спорт 02:54
Политика
Кремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США
В МИД РФ заявили, что расценивают задержание и допрос депутата как враждебную провокацию.
БИЗНЕС Online 06:33
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:16
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Газета.Ru вчера в 02:25
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Аргументы недели 07:58
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Здоровье
Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
iReactor 05:48