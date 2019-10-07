Политика

RT на русскомRT на русскомГрета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера. Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».
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Дональд Трамп
Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 03 октября в 20:38

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Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина

РЕН ТВ05:15

Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter

РБК06:04

Грета Тунберг написала в профиле Твиттера о синдроме Аспергера

Московский Комсомолец06:04

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

RT на русском05:19

Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина

РИА Новости05:15

Грета Тунберг стерла ответ на слова Путина о ней

Lenta.ru07:07

Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети

Газета.Ru07:29
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Политика

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RT на русском 09:34
Политика

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RT на русском 08:09
Авто

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АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
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Армия и оружие

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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Политика

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Республики Донбасса находятся под некоторым влиянием Москвы, однако Кремль не является стороной конфликта, от которой зависит отвод вооруженных формирований.
REGNUM 07:17
Авто

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CarsWeek.ru вчера в 12:11
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При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина

Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49
Футбол

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском 07:20
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Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
Армия и оружие

Трамп захотел вывести США из войны в Сирии

Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
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Армия и оружие

США проведут в Европе крупнейшие за 25 лет учения

В начале 2020 года года США проведут в Европе крупнейшие за 25 учения, сообщает ежедневная газета Министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США.
Rambler News Service 10:13
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

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Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

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Политика

Кремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США

В МИД РФ заявили, что расценивают задержание и допрос депутата как враждебную провокацию.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
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Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
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В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru вчера в 02:25
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В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
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Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России

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