Политика
Российская газетаГрета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter. Ранее в нем говорилось, что Тунберг "добрая, но плохо информированная девочка".
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Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 03 октября в 20:38
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Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
Новые автомобили вчера в 23:38
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Экономика
«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика
В США по делу об импичменте Трампа выступил второй информатор
Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.
News.ru вчера в 09:40
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Общество
Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%
Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:45
Здоровье
Вейпы в России могут запретить через 2 года
Через 2-3 года в России могут запретить вейпы.
Вести.Ru 04:05
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Гаджеты
Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500
Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру 06:16
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3" ровно 60 лет назад.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 05:00
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Общество
Врач назвала самый полезный хлеб
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Футбол
Новая форма сборной Италии зеленая и вдохновлена Ренессансом
В пресс-службе Итальянского футбольного союза уточнили, что форма вдохновлена эпохой Ренессанса (по всей видимости, связано это с благородной зеленой патиной).
Спорт-Экспресс 07:02
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07
Кино
Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
АН Между строк 06:38
Фигурное катание
В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка
На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.
МонаВиста 04:05
Политика
Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
Ак Барс продолжает лидировать на Востоке КХЛ.
Советский спорт вчера в 12:36
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11