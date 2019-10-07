Политика

Российская газетаРоссийская газетаГрета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter. Ранее в нем говорилось, что Тунберг "добрая, но плохо информированная девочка".
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Дональд Трамп
Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 03 октября в 20:38

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