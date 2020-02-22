Общество
Lenta.ruГрета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе. Пост, который ретвитнула Тунберг, опубликовала российская активистка Соня Епифанцева.
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Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
Китайцев шокировал прием на Украине эвакуированных граждан
Полная античеловеческая вакханалия, которую устроили вчера жители городка Новые Санжары эвакуированным из Уханя украинским и иностранным гражданам, привела в полный шок китайцев.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Биатлон
Тренер назвал обыски у биатлонистов из России спланированной акцией
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал обыски у российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению команды из России.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Наука
Плотный завтрак поможет бороться с ожирением и диабетом
В результате исследования было установлено, что плотный завтрак поможет не только в борьбе с лишним весом, но и предотвратить развитие метаболических расстройств.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Биатлон
Матвей Елисеев: «Два круга придерживали, чтобы не начинал быстро, на последний круг все равно не хватает»
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Здоровье
Минздрав предложил расширить программу «Земский фельдшер»
Минздрав РФ предложил распространить действие программы «Земский фельдшер» на весь средний медицинский персонал, передает ТАСС, ссылаясь на директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирину Купееву.
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Футбол
«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в матче Примеры
Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 21-й минуте матча главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал прямую красную карточку полузащитнику «Сельты» Филипу Брадаричу.
Наука
Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах
На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
Здоровье
Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
Политика
Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.