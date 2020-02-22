Общество
Lenta.ruГрета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе. Пост, который ретвитнула Тунберг, опубликовала российская активистка Соня Епифанцева.
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Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Биатлон
Биатлонист Гараничев рассказал об обысках
22 февраля вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
Общество
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Политика
Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
Общество
В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Здоровье
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти Китая изменили определение "близкого контакта" с больным, заявила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.
Шоу-бизнес
Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться
Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
Авто
Nissan останавливает все свои заводы
В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Теннис
Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Шоу-бизнес
Отец Фриске подал в суд на Шепелева
Политика
Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым
В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Футбол
Бруну Фернандеш: «Я фанат Роналду. Поэтому я мечтал играть за „Манчестер Юнайтед“»
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Общество
Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации
Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.
Армия и оружие
США решили оснастить подлодки гиперзвуковыми ракетами
ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Гаджеты
В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei
Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Общество
Граждан Украины предупредили о снижении пенсий
Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Единоборства
Уайлдер-Фьюри 2: Деонтей является фаворитом боя
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титула версии WBC Деонтей Уайлдер проведут поединок 22 февраля в Лас-Вегасе.