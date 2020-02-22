Общество

Lenta.ruLenta.ruГрета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе. Пост, который ретвитнула Тунберг, опубликовала российская активистка Соня Епифанцева.
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