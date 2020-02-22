Общество

ВедомостиВедомостиГрета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала протестующих против грязного воздуха в Красноярске. На свой странице в Twitter она сделала репост записи Сони Епифанцевой, которая опубликовала фотографии с пикета против «черного неба».
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В Красноярске ответили на пост Греты Тунберг о «черном небе»

Московский Комсомолец05:15

В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о «черном небе» в городе

РИА Новости03:57

Грета Тунберг поддержала красноярцев в борьбе с «Черным небом»

ДЕЛА.ruвчера в 21:49

Экоактивистка Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе против «чёрного неба»

Newslab.ru02:06

Грета Тунберг узнала о проблеме красноярцев с «черным небом»

КП - Красноярск00:59

В Красноярске оценили пост Греты Тунберг о режиме «чёрного неба»

Говорит Москва03:19

Молодая эко-активистка Грета Тунберг поддержала борцов против «черного неба» в Красноярске

НГС24вчера в 21:43
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Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Армия и оружие

Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом

Ближневосточное новостное агентство Arab 24 опубликовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по бомбардировщику Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб.
Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
РИА Новости 06:36
Гаджеты

Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro

Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite.
Ferra 06:53
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Армия и оружие

В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости 04:32
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Биатлон

Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии

Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
РБК 02:50
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Pravda.Ru 06:34
Авто

Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
Новые автомобили вчера в 13:01
Политика

СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
РИА Новости 06:58
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Фигурное катание

Стартовала короткая программа мужчин в финале Кубка России

Нева Спорт вчера в 09:00
Политика

Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Профиль вчера в 03:07
Космос

Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей

Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
ToDay News Ufa 20 февраля в 04:57
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
Naked Science вчера в 04:20
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 20 февраля в 01:54
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Интерфакс 04:08
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами укусов собак

Как сообщают в следкоме, сегодня, 22 февраля, утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных.
Наш Красноярский край 05:38
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС вчера в 07:46
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
Происшествия

В Петербурге задержали выстрелившего из ружья в жену мужчину

Полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову жены из пневматического ружья.
РБК 07:03
Общество

В Индии обнаружили более трёх тысяч тонн золота

Геологи обнаружили в Индии более трёх тысяч тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш.
RT на русском 07:23
Политика

Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг

Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.
Взгляд.ру 03:48
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Грета Тунберг
Шведская активистка
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