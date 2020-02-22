Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала протестующих против грязного воздуха в Красноярске. На свой странице в Twitter она сделала репост записи Сони Епифанцевой, которая опубликовала фотографии с пикета против «черного неба».

Грета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

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