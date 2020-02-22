Общество

ТВКТВКГрета Тунберг поддержала пикеты против красноярского «черного неба»

Грета поделилась двумя записями пикетирующих. Вторая была опубликована, когда в Красноярске уже был снят режим НМУ и ветер выдул из города смог, однако на плакатах все та же информация о «черном небе».
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Власти Красноярска отреагировали на репост Греты Тунберг публикации о «черном небе»

Газета.Ru05:22

В Красноярске ответили на пост Греты Тунберг о «черном небе»

Московский Комсомолец05:15

Грета Тунберг поддержала красноярцев в борьбе с «Черным небом»

ДЕЛА.ruвчера в 21:49

Экоактивистка Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе против «чёрного неба»

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Грета Тунберг узнала о проблеме красноярцев с «черным небом»

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В Красноярске оценили пост Греты Тунберг о режиме «чёрного неба»

Говорит Москва03:19

Молодая эко-активистка Грета Тунберг поддержала борцов против «черного неба» в Красноярске

НГС24вчера в 21:43
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Происшествия

На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
RT на русском 08:16
Наука

«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

Газета DAILY вчера в 11:49
Наука

Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

Политика Сегодня 20 февраля в 02:40
Общество

В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
РИА Новости 08:53
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
Общество

Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
РИА Новости 07:56
Единоборства

Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 20 кг

Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), Фьюри — 273 фунта (123,8 кг). Разница в весе боксеров составила 19,4 кг.
Sport24.ru 00:18
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Lenta.ru 07:39
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Политика

Алексей Кудрин назвал критической ситуацию с ВИЧ в России

«Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет всё больше», — написал Кудрин в своём Twitter.
Говорит Москва 08:56
Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте резистентности ВИЧ к лекарствам

Роспотребнадзор заявил о «рискованной ситуации» в связи с тем, что резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов.
Православие и Мир вчера в 04:26
Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 07:19
Экономика

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 19 февраля в 04:51
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Спорт

Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал

Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Спорт-Экспресс 08:41
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Футбол

Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
ODDS.ru вчера в 12:05
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Политика

Чубаров заявил, что подача воды в Крым даст РФ контроль над Украиной

Подача воды на территорию российского Крыма может стать "инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной".
РИА Новости Крым 04:44
Армия и оружие

Пуск зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом попал на видео

Пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по истребителю Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб попал на видео.
Рамблер вчера в 11:07
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Со слов представителя Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелина, на финской железнодорожной сети в течение февраля будут тестировать прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 04:17
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Энергетика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Происшествия

Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу

В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Регион online 07:38
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru вчера в 08:19
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
АТВмедиа 20 февраля в 01:00
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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