Общество
ТВКГрета Тунберг поддержала пикеты против красноярского «черного неба»
Грета поделилась двумя записями пикетирующих. Вторая была опубликована, когда в Красноярске уже был снят режим НМУ и ветер выдул из города смог, однако на плакатах все та же информация о «черном небе».
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Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Наука
Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом
Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Единоборства
Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 20 кг
Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), Фьюри — 273 фунта (123,8 кг). Разница в весе боксеров составила 19,4 кг.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Политика
Алексей Кудрин назвал критической ситуацию с ВИЧ в России
«Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет всё больше», — написал Кудрин в своём Twitter.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте резистентности ВИЧ к лекарствам
Роспотребнадзор заявил о «рискованной ситуации» в связи с тем, что резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов.
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Экономика
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Спорт
Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Футбол
Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке
Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Политика
Чубаров заявил, что подача воды в Крым даст РФ контроль над Украиной
Подача воды на территорию российского Крыма может стать "инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной".
Армия и оружие
Пуск зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом попал на видео
Пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по истребителю Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб попал на видео.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Со слов представителя Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелина, на финской железнодорожной сети в течение февраля будут тестировать прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.