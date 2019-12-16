Экоактивистка Грета Тунберг 14 декабря выложила в своем Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона рядом с чемоданами. Она отметила, что едет домой через Германию в переполненном составе.

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Авто Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.

Авто Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Космос SpaceX запустила ракету со спутником связи Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Технологии Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.

Общество Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Музыка Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Авто Opel возобновила продажи в России Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.