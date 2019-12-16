Общество
Газета.RuГрета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Экоактивистка Грета Тунберг 14 декабря выложила в своем Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона рядом с чемоданами. Она отметила, что едет домой через Германию в переполненном составе.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Происшествия
Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»
Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Происшествия
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Шоу-бизнес
Может позволить: 61-летняя Мадонна завела 26-летнего бойфренда
Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами.
Гаджеты
Показан дизайн Samsung Galaxy S11
Здоровье
Установлена опасность повторного кипячения воды
Ученые предупреждают людей об опасности повторного кипячения воды.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве» в британские выборы.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Технологии
Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Технологии
Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз
Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве
Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.
Армия и оружие
Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео
Музыка
Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»
В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Транспорт
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Культура
В СМИ обсуждают провал кинопроекта Аллы Пугачевой
СМИ уже написали, что проект Аллы Пугачевой якобы оказался убыточным.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от «пивного живота»
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избавиться от «пивного живота». Об этом она рассказала «Вечерней Москве».
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Политика
Госдума обновится не полностью
"Единая Россия" оценила полезность своих депутатов Как стало известно "Ъ", "Единая Россия" оценила работу своих депутатов в Госдуме.