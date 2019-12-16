Общество

Газета.RuГазета.RuГрета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Экоактивистка Грета Тунберг 14 декабря выложила в своем Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона рядом с чемоданами. Она отметила, что едет домой через Германию в переполненном составе.
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