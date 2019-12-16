Экоактивистка Грета Тунберг 14 декабря выложила в своем Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона рядом с чемоданами. Она отметила, что едет домой через Германию в переполненном составе.

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Экономика Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс "Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.

Политика Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.

Общество Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.

Экономика «Газпром» уходит из Сибири ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).

Общество В Гидрометцентре предупредили о снежном январе Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Общество Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".

Наука Археологи разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Экономика Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Авто Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Политика Кремль назвал условие транзита газа через Украину Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Технологии Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.

Происшествия В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.

Политика Шевченко назвал имя преемника Путина Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Футбол Экс-тренер «Ротора» возглавит клуб ПФЛ Как стало известно matchtv.ru, «Тюмень» с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».

Происшествия С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Политика Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине Представители Демократической партии в палате представителей пытаются скрыть сговор партийного национального комитета с Украиной, добавил Джулиани, демократы в 2016 году якобы пытались уничтожить Трампа с помощью Киева.