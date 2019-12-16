Общество

Газета.RuГазета.RuГрета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Экоактивистка Грета Тунберг 14 декабря выложила в своем Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона рядом с чемоданами. Она отметила, что едет домой через Германию в переполненном составе.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

Грету Тунберг уличили во лжи

Lenta.ruвчера в 15:20

«Разыгранная сцена»: немцы оценили скандал с Тунберг в поезде

РИА Новостивчера в 13:12

Грету Тунберг уличили во лжи

Москва 24вчера в 07:56

Грету Тунберг поймали на вранье

Комсомольская правдавчера в 05:44

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известиявчера в 04:40

Немецкий железнодорожный концерн разругался с Гретой Тунберг

РЕН ТВвчера в 03:14

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

ТАССвчера в 02:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Вести.Ru 01:09
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело 15 декабря в 12:30
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro вчера в 16:22
Происшествия

Три человека погибли при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Черниговской области

ТК Звезда 01:24
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости вчера в 14:34
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета вчера в 22:53
Экономика

Гарантию вкладов увеличат до 10 млн рублей

Например, продал человек квартиру, положил свои 9,5 млн руб в банк, а тот через 2 месяца обанкротился.
Слава Севастополя 14 декабря в 04:00
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru вчера в 08:41
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Общество

На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо

Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям.
ТАСС 00:29
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС вчера в 22:37
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Глава МВД Эстонии назвал финского премьера «продавщицей»

Министр внутренних дел Эстонии и председатель Консервативной народной партии Март Хельме раскритиковал назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин.
Фонтанка.Ру вчера в 03:51
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Общество

Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ

Inkazan вчера в 03:29
Интернет

Назвали худшие пароли пользователей в 2019 году

Эксперты по безопасности советуют немедленно поменять пароли и поставить двухфакторную аутентификацию.
ToDay News Ufa вчера в 06:34
Игры

В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2

CyberSport.ru вчера в 10:53
Гаджеты

Утечка: скоро выйдет шестиядерный процессор Intel на новой архитектуре

Предполагается, что этот чип построен по 10-нанометровому техпроцессу и относится к семейству Ice Lake или Tiger Lake.
Игромания.ру вчера в 08:17
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Культура

«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне

Украина.ру 00:40
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное