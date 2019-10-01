Политика
Вести.RuГрета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.
— Николай Валуев, российский боксерТелеканал 360° 03:50
с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал «360», что не стал бы слушать речь девушки. «Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — заявил Валуев.Телеканал 360°03:50
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Депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью перед молодежью в Госдуме
Радио Sputnikвчера в 20:00
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Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Спорт
Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство
Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Футбол
Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»
Джованни Тотаро, представитель 34-летнего немецкого тренера Доменико Тедеско, не стал отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном назначении своего клиента тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 07:22
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Гаджеты
Переключатели механической игровой клавиатуры Logitech G Pro X сделаны сменными
Компания Logitech представила механическую игровую клавиатуру Logitech G Pro X. Она является развитием модели Logitech G Pro, отличаясь от нее тем, что пользователь может самостоятельно заменять переключатели.
iXBT.com 03:37
Футбол
Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс 07:10
Кино
Марина Орлова сыграет главную роль в кинофильме о Юлии Началовой
Актриса Марина Орлова, снявшаяся ранее в телесериале «Барвиха», сыграет главную роль в кинофильме о жизни Юлии Началовой.
Актуальные Новости вчера в 15:17
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Происшествия
Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился
В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22
Единоборства
Боец UFC изменил мнение о Хабибе Нурмагомедове после его боя с Порье
«Увидев, что Нурмагомедов сделал с Порье, я подумал, что Тони будет очень трудно победить его», - добавил Ли.
Замана 08:37
Политика
Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии
Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Lenta.ru 04:38
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Политика
Польша поддержала бойкот Украины в ПАСЕ
Ранее делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.
Rambler News Service 08:07
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Армия и оружие
Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Актуальные Новости 04:44
Финансы
Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке
С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
Газета.Ru 01:45
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Спорт
Глава РУСАДА оценил шансы на отстранение России от двух Олимпиад
Очередной допинговый скандал может привести к тому, что российских спортсменов не допустят к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине в 2022-м.
KM.ru 08:58
Недвижимость
С 1 октября застройщики не смогут получить ЗОСК. Что это значит
С 1 октября 2019 года закончился прием заявок от застройщиков жилья на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые могли позволить девелоперам возводить проекты по старым правилам без эскроу-счетов.
РБК 03:29
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16