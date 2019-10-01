Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал «360», что не стал бы слушать речь девушки. «Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — заявил Валуев.

с чего всё началось

Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.

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