Политика
РБКВ Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг
Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично. Об этом РБК сообщила зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Лариса Шойгу.
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Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.
— Николай Валуев, российский боксерТелеканал 360° 03:50
с чего всё началось
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.РИА Новостивчера в 20:13
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Депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью перед молодежью в Госдуме
Радио Sputnikвчера в 20:00
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Матч 7 тура Английской Премьер-лиги, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счетом 1:1. «Красные дьяволы» открыли счет на 45 минуте — гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник Скотт Мактоминей.
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Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
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Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
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Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
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В числе лучших менеджеров было отмечено сразу пять сотрудников ПАО «Уралкалий»: гендиректор компании Дмитрий Осипов, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко, директор по персоналу Ирина Константинова, директор по взаимодействию с органами власти Олег Калинский, IT-директор Кирилл Алифалов.
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Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов
В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.
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ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа
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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
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Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии
Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
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Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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