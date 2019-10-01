Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.

с чего всё началось

Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично. Об этом РБК сообщила зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Лариса Шойгу.

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