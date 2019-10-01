Политика

РБКРБКВ Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично. Об этом РБК сообщила зампредседателя комитета ГД по регламенту и организации работы Лариса Шойгу.
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Николай Валуев
Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.
— Николай Валуев, российский боксерТелеканал 360° 03:50
с чего всё началось

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

В Госдуме открестились от приглашения экоактивистки Тунберг

Lenta.ru09:47

Посольство Швеции в Москве получило приглашение для Греты Тунберг в Госдуму

Известия08:52

Грету Тунберг не ждут в Госдуме. Идею депутата Власова восприняли со скепсисом

Телеканал 360°08:05

Посольство Швеции передаст приглашение российского депутата Грете Тунберг

РБК09:43

Сенаторы пока не готовы пригласить Грету Тунберг в Совфед

РИА Новости08:49

Госдума не планирует приглашать активистку Тунберг

Российская газета06:52

Депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью перед молодежью в Госдуме

Радио Sputnikвчера в 20:00
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Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Музыка

Чонгук и Ви поддержали Джей-Хоупа

Новый трек участника BTS Джей-Хоупа (J-Hope) «Chicken Noodle Soup», написанный совместно с американской поп-исполнительницей Бекки Джи (Becky G) покоряет мир.
Popcake 29 сентября в 12:26
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Политика

Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге

Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом»

Матч 7 тура Английской Премьер-лиги, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счетом 1:1. «Красные дьяволы» открыли счет на 45 минуте — гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник Скотт Мактоминей.
Рамблер 02:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Газета.Ru 04:00
Происшествия

В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Экономика

В рейтинг лучших топ-менеджеров попали пермские управленцы

В числе лучших менеджеров было отмечено сразу пять сотрудников ПАО «Уралкалий»: гендиректор компании Дмитрий Осипов, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко, директор по персоналу Ирина Константинова, директор по взаимодействию с органами власти Олег Калинский, IT-директор Кирилл Алифалов.
Коммерсантъ Пермь 07:35
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Здоровье

В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг

Жительница Балашихи родила ребёнка весом 5,4 кг.
Live24 05:23
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.
REGNUM 06:15
Футбол

ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа

Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи». В итоге "Ахмат" уступил со счетом 0:2.
Красная весна вчера в 16:51
Наука

Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 06:13
Общество

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Происшествия

Обнаружена причина пуска тока по батареям в жилом доме в Воронеже

Специалисты управляющей компании, обслуживающей жилой дом с отопительной системой, оказавшейся внезапно под напряжением, установили причину ЧП в Воронеже.
Политическая Экспертиза вчера в 16:06
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Спорт

Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство

Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика

Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Lenta.ru 04:38
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с апреля 2019 года, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года по апрель 2019 года.
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