Политика
Вести.RuГрета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в России.РИА Новостивчера в 20:13
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Депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью перед молодежью в Госдуме
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