Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в России.

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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

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