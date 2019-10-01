Политика
Вести.RuГрета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование.
— Николай Валуев, российский боксерТелеканал 360° 03:50
с чего всё началось
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.РИА Новостивчера в 20:13
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Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Культура
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Общество
Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина
Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле.
RT на русском 05:34
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Кино
Громкая премьера фильма «Дитя погоды» состоится на Comic Con Russia
Культуромания вчера в 16:34
Здоровье
В Амурской области назначили министра здравоохранения
Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.
Амур.инфо 04:55
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на детей в школе
Финляндии человек с мечом ворвался в школу и напал на детей.
Газета.Ru 07:14
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Экономика
Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 06:56
Армия и оружие
Военные Латвии по ошибке рассылали данные о российских подлодках и самолетах посторонним лицам
Сведения касались почти всегда российских военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.
Росбалт 04:21
Политика
Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК вчера в 14:18
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь
Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
Вести.Ru 29 сентября в 15:35
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20