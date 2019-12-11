Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

Политика Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео Сам же Лавров поделился лишь своими впечатлениями о встрече с Дональдом Трампом: "Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал слухи о женитьбе Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.

Хоккей Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Авто Дизельный Chevrolet Tahoe появится в России В США в рамках проведения выставки Little Caesars Arena были представлены новые версии Chevrolet: дизельные полноразмерные внедорожники Suburban и Tahoe, которые скоро приедут в Россию.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Политика Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400 Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

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Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Экономика Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.

Общество Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.

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Общество Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Общество Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.