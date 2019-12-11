Общество

ТАССТАССГрета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
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Признание Греты Тунберг «Человеком года» испортит ее, заявил эксперт

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Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

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Эксперт выразил опасение в связи с признанием Греты Тунберг «Человеком года»

Известия11:58

Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг

Pravda.Ruвчера в 09:12
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Политика

Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео

Сам же Лавров поделился лишь своими впечатлениями о встрече с Дональдом Трампом: "Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.
Pravda.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал слухи о женитьбе

Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
Москва 24 11:44
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Общество

Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» вывели на орбиту

РИА Новости 07:57
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
РИА Новости 09:36
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Общество

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Интерфакс 10:28
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
ProstoProSport 03:24
Футбол

Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:0 (1-й тайм)

Sport24.ru 11:40
Авто

Дизельный Chevrolet Tahoe появится в России

В США в рамках проведения выставки Little Caesars Arena были представлены новые версии Chevrolet: дизельные полноразмерные внедорожники Suburban и Tahoe, которые скоро приедут в Россию.
МонаВиста 11:28
Происшествия

В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
РБК 12:22
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Авто

Skoda представила новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Автоновости дня 07:43
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Общество

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 11:50
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Телеканал ТНТ вырезал шутку про президента России Владимира Путина из первой серии украинского сериала «Слуга народа».
URA.Ru 12:34
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 09 декабря в 09:06
Общество

Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть

Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия вчера в 08:41
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Rambler News Service 06:31
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Музыка

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

Piter.tv 08:24
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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