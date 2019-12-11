Общество
ТАССГрета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
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Политика
Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео
Сам же Лавров поделился лишь своими впечатлениями о встрече с Дональдом Трампом: "Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире", — приводит слова Лаврова ТАСС.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Общество
Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Футбол
Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:0 (1-й тайм)
Авто
Дизельный Chevrolet Tahoe появится в России
В США в рамках проведения выставки Little Caesars Arena были представлены новые версии Chevrolet: дизельные полноразмерные внедорожники Suburban и Tahoe, которые скоро приедут в Россию.
Происшествия
В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Телеканал ТНТ вырезал шутку про президента России Владимира Путина из первой серии украинского сериала «Слуга народа».
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Общество
Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть
Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».