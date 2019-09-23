Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»

Дональд Трамп высмеял в Twitter выступление на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 16-летней Греты Тунберг. Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства.
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Трамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»

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