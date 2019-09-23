Политика
КоммерсантъТрамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»
Дональд Трамп высмеял в Twitter выступление на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 16-летней Греты Тунберг. Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства.
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Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Технологии
Российских абонентов определят по лицу и голосу
«Ростелеком» начал разработку удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Политическая Экспертиза вчера в 23:09
Происшествия
Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних
После несанкционированной акции 27 июля МВД сообщило о задержании 1074 человек, "ОВД-Инфо" - о 1373.
Интерфакс 04:55
Происшествия
Следователи закрыли дело об убийстве Михаила Круга
Online47.ru вчера в 05:27
Гаджеты
Apple развернет производство новых Mac Pro в США
Представители компании Apple намереваются развернуть производство новых Mac Pro на территории США.
Актуальные Новости 05:58
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новых актеров кинокомикса «Отряд самоубийц»
Джеймс Ганн выложил в сеть фотографию с некоторыми актерами предстоящего ремейка кинокомикса «Отряд самоубийц».
REGNUM 06:47
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Экономика
Банк «Восточный»: стоимость акций в «деле Калви» не изменилась
В признанном потерпевшим по делу против основателя Baring Vostok Майкла Калви банке «Восточный» не увидели никаких изменений в оценке стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку в счет погашения кредита.
Первое антикоррупционное 07:10
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Политика
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ
Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
RT на русском 00:05
Политика
В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий
Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).
ТАСС 04:05
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.
RT на русском 06:43
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Наука
Китайские врачи научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru вчера в 16:04
Экономика
Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года
Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.
REGNUM 04:34
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты
МедиаПоток вчера в 10:59
Культура
Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»
iReactor вчера в 13:56
Политика
Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
РБК 07:04
Политика
Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Общество
Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку
Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48