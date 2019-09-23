Политика
РИА НовостиГрета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства. Она заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Актуальные Новости 03:57
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
Дни24 05:26
Экономика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Общество
В сельских школах по всей России открылись цифровые «Точки роста»
В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста".
Российская газета 08:20
Наука
В Великобритании пройдут испытания водородного пассажирского самолета
Начиная с 2022 года начнутся поставки водородных двигателей для самолетов вместимостью от 10 до 20 человек.
ГЛАС.RU 06:50
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Происшествия
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55