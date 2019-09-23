Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства. Она заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

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