Политика
Российская газетаГрета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:38, Вашингтон
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия
Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого
Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Космос
Пуск «Протона-М» с Байконура отложили на неопределенный срок
Накануне.Ru 02:49
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Технологии
Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
РИА Новости 05:22
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Происшествия
СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга
REGNUM вчера в 04:41
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Экономика
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском 13:08
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52