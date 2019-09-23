Политика

Российская газетаРоссийская газетаГрета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
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