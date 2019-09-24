Политика
Российская газетаГрета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
На Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
ТАСС 01:57
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств.
Lenta.ru 11:16
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Энергетика
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Авто
УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию, – пояснили в компании.
Автоновости дня 07:14
Здоровье
Необычную девочку из Башкирии прооперируют несколько раз
Общественная электронная газета 08:14
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.
Известия 04:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Политика
Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко
Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из базилики в Долине Павших.
RT на русском 10:44
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Экономика
Управляющие деньгами богатейших людей начали готовиться к кризису
Более половины (55%) семейных офисов (family office), которые управляют активами состоятельных людей, готовятся к рецессии.
Forbes 10:53
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получают визы в Германию в свои новые российские паспорта.
Lenta.ru 09:06
Культура
Во Франции женщина обнаружила шедевр Ренессанса над кухонной плитой
Реальное время 08:48