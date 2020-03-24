Коронавирус
ИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Здоровье
Автопарк правительства Якутии передали в распоряжение врачей
Здоровье
Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер
Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Наука
Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни
Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Кино
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире Дикого Запада»
Во втором эпизоде недавно стартовавшего третьего сезона "Мира Дикого Запада" появилось если и не подтверждение смелого предположения, то, по крайней мере, остроумный к нему комментарий.
Наука
Установлена связь между коронавирусом и гипертонией
Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Здоровье
Банки в РФ пока не планируют закрывать отделения из-за коронавируса
Ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев сообщил в интервью РИА Новости, что банк на фоне распространения коронавируса может временно закрывать часть отделений для проведения дезинфекционных мероприятий.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Футбол
«Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте
«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Общество
Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии
В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Общество
Джонсон объявил о введении в Британии карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране трехнедельный карантин.
Политика
Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
Общество