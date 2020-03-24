Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

RT на русском13:23

Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

ТАСС14:49

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

РИА Новости13:24

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

РБК14:54

Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус

Московский Комсомолец12:54

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Интерфакс12:39

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Lenta.ru12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

РИА Новости 11:52
Кино

Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте

Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Adindex.ru 09:28
Здоровье

Автопарк правительства Якутии передали в распоряжение врачей

Российская газета 21:04
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Наука

Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни

Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
Rusargument 18:24
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ 16:18
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Авторадио 00:41
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости 07:52
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Kinonews.ru 16:08
Кино

Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире Дикого Запада»

Во втором эпизоде недавно стартовавшего третьего сезона "Мира Дикого Запада" появилось если и не подтверждение смелого предположения, то, по крайней мере, остроумный к нему комментарий.
Российская газета 11:07
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru 21:51
Здоровье

Банки в РФ пока не планируют закрывать отделения из-за коронавируса

Ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев сообщил в интервью РИА Новости, что банк на фоне распространения коронавируса может временно закрывать часть отделений для проведения дезинфекционных мероприятий.
ПРАЙМ 21:16
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Футбол

«Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте

«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером.
Спорт-Экспресс 22:02
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
Общество

Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии

В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Телеканал 360° 08:29
Общество

Джонсон объявил о введении в Британии карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране трехнедельный карантин.
Инфорос 03:47
Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное