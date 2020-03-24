Коронавирус
ИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Политика
Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne, который он преподнес ей на 35-летие.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова станут соведущими
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Футбол
Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса
Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
Футбол
Хавбек «Севильи» почеканил туалетную бумагу с завязанными глазами
Футболист почеканил рулон туалетной бумаги с завязанными глазами. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Происшествия
У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус
В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Музыка
В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о коронавирусе
Жители Новокузнецка представили пародию на клип Uno популярной российской группы Little Big с советами по профилактике коронавируса.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Гаджеты
Google рассказала о новых игровых драйверах для Android-смартфонов
Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
Армия и оружие
Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
Технологии
Со смартфонов Android пропадают сообщения из-за ошибки Google
Пользователи Google Messages (Сообщения), официального приложения Google для обмена сообщениями на смартфонах Android, жалуются на неприятные проблемы, включая удалённые сообщения.