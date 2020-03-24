Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

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Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

ТАСС14:49

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

РБК14:54

Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус

Московский Комсомолец12:54

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Интерфакс12:39

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Lenta.ru12:14
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Здоровье

В Новосибирске по-прежнему зафиксировано 4 случая заражения COVID-19

Представители оперативного штаба Новосибирской области сообщили о том, что состоянием на утро 24 марта в регионе по-прежнему зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.
RuNews24.ru 04:27
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Авторадио 00:41
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 11:25
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Игры

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Игромания.ру 14:24
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

Российский юморист Максим Галкин иронично прокомментировал беседу на английском языке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и американского актера Джареда Лето во время прямого эфира в Instagram.
РИА Новости 20:41
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:23
Авто

В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Новые автомобили 06:11
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Футбол

Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса

Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
РИА Новости 11:12
Армия и оружие

В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков

По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
РИА Новости 18:24
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском вчера в 15:08
Кино

«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов

VSE42.RU вчера в 22:54
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 16:59
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Матч ТВ 16:17
Финансы

Российские банки повышают ставки по вкладам и ипотеке

Несколько российских банков приняли решение о повышении ставки по ипотеке и вкладам на фоне изменений на мировом рынке.
NewInform 04:10
Общество

В Башкирии выявили новый случай заражения коронавирусом

Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Башкирии сообщил руководитель региона Радий Хабиров.
Горобзор.ру 13:59
Экономика

Накопления среднего жителя России упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в прошлом году мог каждый месяц откладывать 6,6 тысячи рублей.
Москва 24 02:54
Общество

Туристка из России рассказала о травле в Индии из-за коронавируса

Российская туристка Полина Мудрова, застрявшая в Индии из-за ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19, рассказала в своем Facebook, что иностранцы, находящиеся в стране, подвергаются травле из-за боязни местных жителей заразиться коронавирусом.
РИА Новости 18:44
Экономика

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:43
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург 14:15
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Вести ФМ 05:00
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Происшествия

На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
RT на русском 06:54
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
Наука

В Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных

Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.
RT на русском 16:10
Здоровье

На Кубани заболеваемость гриппом и ОРВИ не превысила эпидпорог

Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по вопросам коронавируса по телефону 8 (800) 555-49-43.
Кубань 24 08:33
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