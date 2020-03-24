Коронавирус
ИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Общество
Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса
Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Политика
Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса
Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Здоровье
Травников рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом
В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций за счет привлечения ординаторов из НГМУ и медицинского колледжа.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Технологии
Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России
Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Политика
Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Общество
Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны
В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
Общество
Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать
Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Футбол
«Челси» отпустил Виллиана в Бразилию на время карантина
«Челси» позволил вингеру Виллиану вернуться в Бразилию, сообщает The Telegraph.
Киберспорт
Outer Wilds появится в Steam 18 июня
Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.