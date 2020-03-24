Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.

Общество Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.

Политика Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским» Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Экономика США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.

Здоровье Травников рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций за счет привлечения ординаторов из НГМУ и медицинского колледжа.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Политика Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.

Общество Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».