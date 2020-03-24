Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

РБК14:54

Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

ТАСС14:49

Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

RT на русском13:23

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

РИА Новости13:24

Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус

Московский Комсомолец12:54

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Интерфакс12:39

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Lenta.ru12:14
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Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Общество

Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса

Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
АБН 18:54
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Общественное телевидение России 11:19
Политика

Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

В Подмосковье приостановили деятельность ночных клубов и кинотеатров

РИА Новости 17:03
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Игры

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Матч ТВ вчера в 10:13
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Экономика

США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Газета.Ru 18:35
Здоровье

Травников рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом

В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций за счет привлечения ординаторов из НГМУ и медицинского колледжа.
РБК Новосибирск 03:07
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
Технологии

Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Live24 01:36
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 09:33
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Аргументы и Факты вчера в 16:00
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 08:47
Политика

Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
РИА Новости 17:40
Игры

В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии

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Общество

Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны

В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
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Общество

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
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Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
News.ru 11:28
Финансы

Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире

Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
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«Челси» отпустил Виллиана в Бразилию на время карантина

«Челси» позволил вингеру Виллиану вернуться в Бразилию, сообщает The Telegraph.
Бомбардир.ру 18:23
Киберспорт

Outer Wilds появится в Steam 18 июня

Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.
Игромания.ру 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
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