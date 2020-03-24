Коронавирус
ИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Грета Тунберг решила самоизолироваться, обнаружив у себя симптомы коронавируса
Южный Федеральныйвчера в 13:27
Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус
Московский Комсомолецвчера в 12:54
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Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео
На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
Шоу-бизнес
Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции
Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Происшествия
Погибшего в Волгограде полицейского представят к госнаграде посмертно
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Шоу-бизнес
Галкин высмеял акцент Ивлеевой в диалоге с Джаредом Лето
Армия и оружие
В Италию прибыл последний самолет с российской помощью
Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
Наука
В Сибири научились диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху
Авто
Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Общество
Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Авто
Aston Martin Valhalla получит новый битурбированный двигатель
На днях автопроизводитель выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что суперкар Aston Martin Valhalla будет комплектоваться новым 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом и гибридной составляющей.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Общество
В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом
В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Кино
«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Общество
Великобритания объявила всеобщий карантин
Жителей Великобритании ожидает всеобщий карантин. Он продлится не менее трех недель.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
Политика
Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса
Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Здоровье
В Саратовской области заболеваемость пневмонией выросла на 15%
В Саратовской области наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Наталья Мазина.