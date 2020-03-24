Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГрета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

РИА Новостивчера в 13:24

Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

ТАССвчера в 14:49

Грета Тунберг решила самоизолироваться, обнаружив у себя симптомы коронавируса

Южный Федеральныйвчера в 13:27

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

РБКвчера в 14:54

Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Интерфаксвчера в 12:39

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:14
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Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

РБК вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции

Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:04
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Происшествия

Погибшего в Волгограде полицейского представят к госнаграде посмертно

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 02:59
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Галкин высмеял акцент Ивлеевой в диалоге с Джаредом Лето

Народные новости 00:05
Армия и оружие

В Италию прибыл последний самолет с российской помощью

Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 02:47
Наука

В Сибири научились диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху

Российская газета вчера в 06:33
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
Общество

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердился в Башкирии

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.
Москва 24 вчера в 23:49
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Авто

Aston Martin Valhalla получит новый битурбированный двигатель

На днях автопроизводитель выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что суперкар Aston Martin Valhalla будет комплектоваться новым 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом и гибридной составляющей.
SpeedMe вчера в 00:42
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом

В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Доступ1 00:15
Кино

«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов

VSE42.RU 23 марта в 22:54
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Общество

Великобритания объявила всеобщий карантин

Жителей Великобритании ожидает всеобщий карантин. Он продлится не менее трех недель.
Ридус 23 марта в 17:01
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК вчера в 23:00
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса.
Piter.tv 00:43
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Здоровье

В Саратовской области заболеваемость пневмонией выросла на 15%

В Саратовской области наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Наталья Мазина.
Коммерсантъ Саратов вчера в 07:27
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