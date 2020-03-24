Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, вероятно, больна коронавирусом. Об этом девушка сообщила в своем Instagram. После европейских поездок у нее проявились характерные симптомы простудного заболевания.

Грета Тунберг заподозрила у себя признаки коронавируса

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