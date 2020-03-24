Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruГрета Тунберг заподозрила у себя признаки коронавируса

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, вероятно, больна коронавирусом. Об этом девушка сообщила в своем Instagram. После европейских поездок у нее проявились характерные симптомы простудного заболевания.
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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

РБКвчера в 14:54

Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

ТАССвчера в 14:49

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Интерфаксвчера в 12:39

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

РИА Новостивчера в 13:24

Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Грета Тунберг решила самоизолироваться, обнаружив у себя симптомы коронавируса

Южный Федеральныйвчера в 13:27

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:14
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье

Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
ИноСМИ вчера в 17:14
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
ФАН вчера в 22:47
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Общество

Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса

Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Aobe.ru вчера в 08:27
Энергетика

В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Комсомольская правда 23 марта в 16:50
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Здоровье

Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Live24 вчера в 08:12
Кино

«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов

Live24 вчера в 02:45
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Технологии

Ford, 3M, GE и UAW будут выпускать медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией

Автомобильная компания Ford Motor сообщила о своих планах по производству медицинских принадлежностей и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержки больных.
3DNews вчера в 21:44
Наука

Почему у антиматерии не получилось победить материю: новая гипотеза

В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, Ко и Харигая выдвинули гипотезу о том, почему 13,8 миддиардов лет назад, когда произошел Большой Взрыв, и было поровну вещества и антивещества, они не аннигилировали друг с другом, оставив лишь яркую вспышку света.
Популярная механика вчера в 12:05
Авто

В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Новые автомобили вчера в 06:11
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Кино

Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире Дикого Запада»

Во втором эпизоде недавно стартовавшего третьего сезона "Мира Дикого Запада" появилось если и не подтверждение смелого предположения, то, по крайней мере, остроумный к нему комментарий.
Российская газета вчера в 11:07
Армия и оружие

Донбасс – сводка с фронта, 25 марта

На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
ИА Новороссия вчера в 18:43
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве карантина как минимум на три недели.
РИА Новости 23 марта в 17:44
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Музыка

Metallica запустила серию бесплатных концертов на YouTube

Американская метал-группы Metallica объявила о запуске еженедельных бесплатных концертов в Сети, передает NME.
МИР 24 вчера в 20:14
Хоккей

26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.
Спорт-Экспресс 23 марта в 03:30
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