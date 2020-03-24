Коронавирус
Online47.ruГрета Тунберг заподозрила у себя признаки коронавируса
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, вероятно, больна коронавирусом. Об этом девушка сообщила в своем Instagram. После европейских поездок у нее проявились характерные симптомы простудного заболевания.
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус
Московский Комсомолецвчера в 12:54
Грета Тунберг решила самоизолироваться, обнаружив у себя симптомы коронавируса
Южный Федеральныйвчера в 13:27
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье
Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)
Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
Общество
Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре
На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Энергетика
В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией
Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
Минздрав рекомендовал назначать ибупрофен больным коронавирусом
В Министерстве здравоохранения России назвали лекарства, которые рекомендовано принимать пациентам с коронавирусом.
Кино
«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов
Общество
В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Технологии
Ford, 3M, GE и UAW будут выпускать медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией
Автомобильная компания Ford Motor сообщила о своих планах по производству медицинских принадлежностей и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержки больных.
Наука
Почему у антиматерии не получилось победить материю: новая гипотеза
В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, Ко и Харигая выдвинули гипотезу о том, почему 13,8 миддиардов лет назад, когда произошел Большой Взрыв, и было поровну вещества и антивещества, они не аннигилировали друг с другом, оставив лишь яркую вспышку света.
Авто
В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Кино
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире Дикого Запада»
Во втором эпизоде недавно стартовавшего третьего сезона "Мира Дикого Запада" появилось если и не подтверждение смелого предположения, то, по крайней мере, остроумный к нему комментарий.
Армия и оружие
Донбасс – сводка с фронта, 25 марта
На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
Происшествия
Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом
Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве карантина как минимум на три недели.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Шоу-бизнес
Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Музыка
Metallica запустила серию бесплатных концертов на YouTube
Американская метал-группы Metallica объявила о запуске еженедельных бесплатных концертов в Сети, передает NME.
Хоккей
26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ
26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.