Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГрета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса

Грета Тунберг сообщила журналистам о возможном заражении COVID-19. Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде. Она состоялась еще до того, как власти разных стран начали ограничивать передвижение.
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Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

ТАСС14:49

Грета Тунберг сообщила о возможном заражении коронавирусом

Газета.Ru13:34

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Lenta.ru12:14

Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

RT на русском13:23

Заболевшая Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус

Московский Комсомолец12:54

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Интерфакс12:39

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

РИА Новости13:24
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

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Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Армия и оружие

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом.
Известия 15:20
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

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Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Общество

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Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
RZN.info 08:24
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
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Футбол

Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице.
Нева Спорт 09:52
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
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Трамп считает коронавирус не страшнее машин

Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
BFM.ru 15:44
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Авто

Volkswagen приостанавливает производство в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Вести.Ru 08:21
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru 08:37
Авто

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Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
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Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK 06:38
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники

Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
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Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Футбол

У голкипера «Аталанты» диагностировали коронавирус

Тест на коронавирус, который сдал вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло, дал положительный результат.
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Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь вчера в 23:03
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
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В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Общество

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
РИА Новости 14:42
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
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Экономика

Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска.
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Киберспорт

ESL Pro League: Natus Vincere переиграли Fnatic

Natus Vincere одержали победу над командой Fnatic в групповом матче ESL Pro League Season 11.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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