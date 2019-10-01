Политика

ИзвестияИзвестияГрету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости». Депутат отметил, что молодежь в России стала часто выражать обеспокоенность состоянием экологии.
Читать в источнике
Комментировать165
с чего всё началось

Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

РБК02:00

Прославившуюся выступлением в ООН экоактивистку Грету Тунберг позвали в Госдуму

Московский Комсомолец00:20

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Известиявчера в 20:48

Шведскую активистку, у которой «украли детство», пригласили в Госдуму

URA.Ruвчера в 22:24

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ruвчера в 21:43

Юную защитницу планеты позвали в Госдуму

Lenta.ruвчера в 23:36

Депутат Госдумы пригласил эко-активистку Грету Тунберг в Россию

Российская газетавчера в 20:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес

Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению

Ugpressa.ru вчера в 16:15
Футбол

Игорь Шалимов возглавил «Ахмат»

Коммерсантъ 00:48
Политика

Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Футбол

Кононов сложил с себя полномочия главного тренера «Спартака»

Ридус 29 сентября в 12:55
Армия и оружие

Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М

Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 29 сентября в 22:42
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество

В России появился новый документ для устройства на работу

В России вступило в силу постановление Пенсионного фонда об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Sputnik Таджикистан 29 сентября в 03:36
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском вчера в 01:05
Авто

В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров

Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз

В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro вчера в 04:04
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Политика

«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Общество

Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Армия и оружие

Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты

Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".
Газета.Ru 02:50
Общество

Директор центра Блохина прокомментировал ситуацию с зарплатами врачей

Комиссия Минздрава будет работать в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина до 6 октября, результаты помогут быстрее разрешить конфликтные ситуации, заявил Стилиди.
BFM.ru вчера в 14:35
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Финансы

За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%

Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
REGNUM вчера в 03:19
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер вчера в 14:08
Футбол

Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 02:22
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Армия и оружие

Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии

Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.
Lenta.ru вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Происшествия

Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 06:28
Авто

Озвучены цены и комплектации нового Toyota RAV4

Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Экономика

Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с апреля 2019 года, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года по апрель 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное