Политика
ИзвестияГрету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости». Депутат отметил, что молодежь в России стала часто выражать обеспокоенность состоянием экологии.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.РИА Новостивчера в 20:13
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Прославившуюся выступлением в ООН экоактивистку Грету Тунберг позвали в Госдуму
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