Политика

Вести.RuВести.RuГрета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России.
РИА Новостивчера в 20:13

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Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

Snob.ru04:13

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

РБК02:00

Депутат Госдумы пригласил эко-активистку Грету Тунберг в Россию

Российская газетавчера в 20:33

Юную защитницу планеты позвали в Госдуму

Lenta.ruвчера в 23:36

Шведскую активистку, у которой «украли детство», пригласили в Госдуму

URA.Ruвчера в 22:24

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ruвчера в 21:43

Прославившуюся выступлением в ООН экоактивистку Грету Тунберг позвали в Госдуму

Московский Комсомолец00:20
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Общество

Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что штрафы для уклонистов от службы в армии могут вырасти в шесть раз.
РБК вчера в 16:07
Общество

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество

Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Экономика

«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд

В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Армия и оружие

СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток

Известия вчера в 21:09
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Армия и оружие

Танк Т-90М может стать основным в российских сухопутных войсках

Модернизированный танк Т-90М может занять место основного боевого танка в российских вооружённых силах.
News.ru 02:20
Наука

Пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые перелили свои CRISPR-клетки крови

Китайские специалисты впервые опробовали CRISPR-отредактированные клетки на больном пациенте с ВИЧ-инфекцией и Т-клеточной лейкемией.
Evo-rus.com 02:33
Происшествия

Суд заменил Павлу Устинову наказание

The Moscow Post вчера в 06:39
Единоборства

Кевин Ли дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона

Топовый американский легковес Кевин Ли не верит, что бывший временный чемпион дивизиона, Тони Фергюсон, сможет сместить со своего трона действующего обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru 02:10
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе

Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Политика

Киев подпишет «формулу Штайнмайера» ради «нормандского формата»

Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.
Утро.ru вчера в 09:21
Технологии

Минпромторг выбрал нового разработчика замены Ан-2

Минпромторг выбрал нового разработчика, который займется созданием самолета на замену Ан-2 («кукурузник»).
Известия 02:39
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
РБК 02:00
Экономика

Число непубличных госкомпаний выросло на четверть

Сокращение количества ПАО при росте числа непубличных государственных предприятий скорее является следствием двух прямо не связанных между собой процессов — избавления государства от невыгодных активов (неприбыльных ПАО) и акционирования ГУП, говорят РБК эксперты.
РБК вчера в 22:59
Волейбол

Российские волейболисты с победы стартовали на Кубке мира

Весь спорт 03:08
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Политика

Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет

Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 16:50
Авто

Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления

Дебют нового Land Rover Defender стал одним из самых обсуждаемых событий мирового авторынка.
32CARS.ru вчера в 02:04
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с апреля 2019 года, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года по апрель 2019 года.
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