Политика
BFM.ruГригорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии
Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.
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с чего всё началось
— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter.Life.ru10:11
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Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
Спорт-Экспресс 14:08
Происшествия
Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом
В сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир воздушного судна.
Lenta.ru 10:15
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Киберспорт
Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV
Компания Blizzard выложила в сеть трейлер предстоящей игры Diablo IV. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.
REGNUM 15:10
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
2 декабря Тунберг планировала принять участие в 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая должна была состояться в столице Чили Сантьяго.
Рамблер 14:11
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет, выпущенных из Газы
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги. После этого система ПРО "Железный купол" перехватила все летящие на территорию Израиля ракеты.
Московский Комсомолец 15:35
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Теннис
Шаповалов обыграл Монфиса и вышел в полуфинал турнира в Париже
Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.
Спорт-Экспресс 15:43
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
ТАСС 12:46
Технологии
«Бука» начала продавать в России цифровые версии игр Nintendo
Ранее «Бука» продавала через shop.buka.ru лишь игры для платформ Nintendo в физическом виде, на картриджах.
3DNews 14:24
Шоу-бизнес
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WomanHit.ru 06:12
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Экономика сегодня вчера в 13:40
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Плэтта на 1 матч, Батыршина — на 2
На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Рафаэля Батыршина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
Спорт-Экспресс 14:43
Политика
Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.
ФАН вчера в 08:31
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Общество
Сегодня вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
Следующий шаг: положения о криптографической защите и национальной система доменных имен 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.
Pro Город Йошкар-Ола 08:00
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54