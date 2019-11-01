с чего всё началось

Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом» «Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.

Происшествия Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом В сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир воздушного судна.

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Киберспорт Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV Компания Blizzard выложила в сеть трейлер предстоящей игры Diablo IV. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.

Общество Грета Тунберг попросила о помощи 2 декабря Тунберг планировала принять участие в 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая должна была состояться в столице Чили Сантьяго.

Шоу-бизнес Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет, выпущенных из Газы В Израиле сработали сирены воздушной тревоги. После этого система ПРО "Железный купол" перехватила все летящие на территорию Израиля ракеты.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Экономика Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Технологии «Бука» начала продавать в России цифровые версии игр Nintendo Ранее «Бука» продавала через shop.buka.ru лишь игры для платформ Nintendo в физическом виде, на картриджах.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Армия и оружие Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Наука Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.

Хоккей КХЛ дисквалифицировала Плэтта на 1 матч, Батыршина — на 2 На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Рафаэля Батыршина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Политика Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Общество Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.

Политика США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.

Общество Сегодня вступил в силу закон о «суверенном Рунете» Следующий шаг: положения о криптографической защите и национальной система доменных имен 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.