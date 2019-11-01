с чего всё началось

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.

Транспорт Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Общество Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Финансы ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.

Армия и оружие НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.

Политика Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса «Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — заявил Криклий в эфире украинского телеканала «1+1».

Политика Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора» Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Экономика Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Армия и оружие Британия пригрозила России противолодочными самолетами Сообщается, что всего королевские ВВС рассчитывают получить 9 новых противолодочных самолетов этой серии, которые разрабатываются на базе американского лайнера Boeing 737-800.

Происшествия Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

Авто Volkswagen показал дебютные фото серийного электрокросса ID.4 Volkswagen поделился дебютным тизером электрифицированного кросса ID.4. На данный момент эту новинку спрятали под слоем камуфляжной пленки.

Энергетика Более половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» сочли нерентабельными Министерство энергетики РФ и Госкомиссия по запасам России (ГКЗ) провели инвентаризацию и выяснили, что «Сургутнефтегазу» в текущих условиях удастся добыть лишь 41% запасов нефти.

Общество Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.

Футбол «Манчестер Сити» назвал цену, за которую готов отпустить Зане Зане защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года. Его текущее соглашение с командой Хосепа Гвардиолы рассчитано до июня 2021 года.