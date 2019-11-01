Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛатвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
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Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

РИА Новости09:58

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

ТАСС10:06

Лепсу запретили въезд в Латвию

РБК10:16

Лепсу запретили въезд в Латвию

RT на русском10:13

Латвия объявила Лепса персоной нон грата

Известия10:07

Власти Латвии объявили Григория Лепса персоной нон грата

Московский Комсомолец10:11

Лепсу запрещен въезд в Латвию

Газета.Ru10:05
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Lenta.ru вчера в 12:46
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В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости вчера в 14:51
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ЦСКА назвал состав футболистов, отправившийся в Санкт-Петербург на матч 15-го тура РПЛ против «Зенита», который состоится в субботу, 2 ноября.
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

РБК 05:33
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии

Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Космос

В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета

Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.
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Политика

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Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
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Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
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Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
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«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Калгари» в матче НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:02
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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

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Гаджеты

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Новый дом телеведущей будет находиться в элитном Жилом комплексе, на территории которого есть бассейн, фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, детский сад, круглосуточная охрана и другие организации.
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Huawei объявила о своих планах инвестировать в России более $10 млн в развитие своей экосистемы Huawei Mobile Services.
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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В селе Меусиша в Дахадаевском районе Дагестана местные жители столкнулись с силовиками.
Регион online 09:55
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Минздрав: число врачей сократилось в 55 регионах России

В 2018 году число медицинских работников сократилось в 55 регионах России. В целом количество врачей в стране выросло на 0,7 процента.
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«Лента» рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипер- и супермаркетов в Петербурге и в других регионах.
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Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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