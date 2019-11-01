Политика

ТАССТАССГригорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось
— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок, — заявил Ринкевич на своей странице в Twitter
.
Life.ru10:11

Подробнее о событии

Продажа билетов на концерты Лепса в Латвии приостановлена

Известия13:28

В Совете Федерации РФ прокомментировали запрет Лепсу на въезд в Латвию

Sputnik Латвия11:56

Продажа билетов на концерты Лепса в Латвии приостановлена

ТАСС13:01

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

RT на русском13:12

Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

РИА Новости11:10

Представитель Лепса сказал, что певец «не думает» о запрете въезда в Латвию

Газета.Ru13:13

Лепсу запретили въезд в Латвию

РБК10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Кино

Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

ТВ Центр вчера в 13:47
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Футбол

Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 30 октября в 10:19
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Финансы

Госдолг США достиг рекордных $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 17:46
Кино

Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian

NewInform вчера в 22:32
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Баскетбол

Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге

Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге.
Фонтанка.Ру 15:07
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин отдаст государству более 6 млрд рублей

Газета.Ru 09:28
Игры

В Epic Games Store появятся отзывы критиков

CyberSport.ru 03:02
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 11:52
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

В Надыме подростки избили инвалида

Российская газета 07:36
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество

Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК 13:09
Политика

Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате»

Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 08:57
Технологии

Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд

Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
РБК 09:40
Происшествия

Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58
Общество

Минстрой впервые представил индекс качества городской среды

"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Политика

США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Технологии

Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix

UfacityNews.ru 15:17
Политика

Демократ Бето О’Рурк выбыл из борьбы за пост президента США

Бето О'Рурк сообщил, что выбывает из борьбы за номинацию Демократической партии в президенты США.
РИА Новости 17:49
Хоккей

Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ

Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), признан лучшим вратарем лиги в октябре.
Sport24.ru 15:27
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Происшествия

Игорь Алтушкин погасил ипотеку убитой Ксении Каторгиной

66.ru вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное